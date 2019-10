I Coldplay annunciano l'uscita del nuovo album

Sono pochissime le indiscrezioni in merito a un ritorno sulle scene dei Coldplay. La band inglese capitanata da Chris Martin, e molto amata qui in Italia, è da tempo a lavoro su un nuovo album di inediti. Da quel che sembra però il lancio di nuovo disco sarebbe imminente. Come ha riportato una fan page dedicata ai Coldplay, la band avrebbe messo in moto una campagna pubblicitaria senza precedenti per coinvolgere i fan in attesa del nuovo album.

I Coldplay avrebbero spedito una lettera ai loro follower più fedeli, una lettera in cui la band rivela sia il nome del disco che la sua data di uscita. Si tratterà di un doppio album di inediti, Sunrise e Sunset, e sarà previsto negli store il prossimo 22 novembre. "Cari amici, la mia calligrafia non è il massimo e mi dispiace – esordisce il frontman della band nella lettera -. Speriamo che stiate bene. Negli ultimi 100 anni, più o meno, abbiamo lavorato su qualcosa di nuovo che ora non vediamo l’ora di mostrarvi. Negli annunci potrete leggere la data e il nome del nostro nuovo album. Parla di molte cose, e soprattutto di come ci sentiamo a proposito di ciò che sta accadendo attorno a noi. Vi inviamo tanto amore, dall’ibernazione".

La notizia però era nell’aria già da diverso tempo. In alcune città, compresa anche quella di Milano, sono apparsi strani manifesti che annunciavano un possibile ritorno della band. E se si parla di un nuovo album all’orizzonte si profila anche un nuovo tour. In linea di massima sarà annunciato per il 2020 e andrebbe a toccare non solo l’America anche diverse città d’Europa. Si spera che i Coldplay possano tornare anche qui a Milano e ripetere il sold out del 2015. Si aspettano comunque conferme in merito.