Levante e Arisa litigano sui social, ma è uno scherzo

I capelli lunghi e neri sono un marchio registrato? È in questa domanda il succo della presunta diatriba che, nalla giornata di ieri, ha contrapposto due cantanti e due ex giudici di X Factor: Levante e Arisa.

Tutto è partito con il nuovo look della cantante lucana, pronta da qualche tempo a sfoggiare una lunga chioma nera, attirando una certa attenzione mediatica per via del cambiamento radicale. Una scelta che ha provocato reazioni contrastanti fan: c'è stato chi ha appoggiato Arisa e chi, invece, ha ritenuto la nuova immagine si allontanasse dall'identità artistica della cantante. E in questa divisione, evidente, è voluta intervenire anche una collega.



" C’è una cosa che mi ha fatto riflettere, la colazione " - ha sostenuto Levante in un breve filmato su Instagram - " Amo fare colazione con i cereali al cioccolato e ieri non trovavo la mia scatola del marchio che preferisco. Mi sono dovuta accontentare di un'imitazione. Di una brutta imitazione. Allora io dico perché non ti fai il cereale tuo, invece di copiare gli altri? ". Per i fan, si è trattato di un attacco ad Arisa, per aver scelto una pettinatura simile alla sua, come se Levante stesse reclamando il marchio di fabbrica del suo look. E la cantante lucana non si è fatta attendere nella risposta, pubblicata sempre sui social a più riprese: " Fai la brava tesoro. Un conto sono i giornalisti... Ma se ti ci metti pure tu a fare la str**** ci fai una brutta figura. Sbagliato. Buon tutto con affetto e simpatia [...] Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare ancora?" .

Sembrava una faida in piena regola, come quella hollywoodiana e leggendaria tra Joan Crawford e Bette Davis. Tuttavia, dopo qualche ora è emersa la verita: in un video, le due cantanti hanno rivelato come tutto sia stato un semplice scherzo ai fan.