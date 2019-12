L'ex calciatore Fabio Macellari: "Ho fatto la bella vita esagerando"

Calciatore di Serie A tra i più quotati tra il 1990 e il 2000, Fabio Macellari oggi fa il panettiere e, ospite di Live! Non è la d’Urso, ha raccontato come ha dilapidato tutti i soldi guadagnati giocando a pallone.

Come molti altri volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, Macellari ha spiegato di non essere riuscito a conservare nulla di ciò che ha guadagnato nel corso della carriera di difensore perché caduto nel vortice della droga. Nonostante abbia militato in squadre come Bologna, Lecce, Cagliari e Inter, l’ex calciatore oggi fa il panettiere e il falegname per riuscire a mettere da parte un po’ di denaro. “ Quando sei giovane, non ti rendi conto della fortuna che hai perché guadagni soltanto – ha iniziato a raccontare Fabio Macellari a Barbara d’Urso - . La bella vita che vedo fare ai ragazzi e alle ragazze (riferendosi agli influencer, ndr), è quella che ho fatto io esagerando ”.

L’ex calciatore, dunque, ha ricordato quali sono stati gli atteggiamenti che, perpetrati nel tempo, lo hanno ridotto sul lastrico. “ Offrivo sempre in discoteca...Poi, io sono un cuore buono, ero solitamente quello che offriva sempre...Tutto questo ti porta a mantenere un livello di vita che, quando smetti di giocare o scendi di categoria, i soldi poi finiscono – ha spiegato ancora Macellari - . Ho fatto anche degli scivoloni in passato, ho fatto uso di droga ”. Com’è noto, infatti, l’ex sportivo ha fatto uso di sostanze stupefacenti proprio nel periodo in cui giocava a pallone. In una intervista, ammise: “ Uscivo con gli amici, facevo nottata, rientravo al mattino arrivando tardi agli allenamenti. Passare alla droga è stato un attimo [...]Mi sono divertito a tal punto che servirebbero quattro vite a una persona normale per spassarsela come ho fatto io in quegli anni. Ma mi è costato carissimo. In un attimo ho buttato via tutto. Soldi e carriera. Certi atteggiamenti, potessi tornare indietro, li cambierei di corsa ”.