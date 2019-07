L'ex fidanzato di George Michael ha occupato la sua casa a Londra

La fama di un artista del calibro di George Michael è eterna, un po’ come le lotte per la sua eredità. 96,7 milioni di sterline fanno gola a molti, forse anche al suo ultimo compagno, Fadi Fawaz, rimasto però con un pugno di mosche in mano. Il compianto cantante non l’ha incluso nel testamento e nessuno degli eredi è stato con lui riconoscente, sebbene sia stato proprio Fadi a ritrovare il corpo di George Michael il giorno di Natale del 2016. Allora l’ex fidanzato ha compiuto un atto di forza, “occupando” dal giorno della morte del cantante la sua bellissima casa a Regent' s Park, nel cuore di Londra.

L’immobile vale circa 5 milioni di sterline, una bella cifra che potrebbe ricompensare il dolore di Fadi Fawaz per la perdita del suo George. Secondo lui sarebbe stato lo stesso compagno a dirgli che quella sarebbe sempre stata casa sua, fino a quando lo avrebbe desiderato. Ma di questo "patto" non ci sono prove materiali, e le sorelle di George Michael, le fortunate a cui è passata la parte più cospicua dell’eredità, vorrebbero rimettere le manine su questo bene.

Anche la legge sarebbe dalla loro parte: in Inghilterra è possibile rivendicare il possesso di un immobile solo se lo si occupa da dieci anni. Ma George e Fadi stavano insieme solo dal 2012, troppo poco per garantire al parrucchiere libanese la proprietà dell’immobile londinese.

Al momento gli eredi sperano che Fadi Fawaz se ne vada via spontaneamente e ancora non hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Ma l’ex fidanzato di George Michael resiste, nonostante rischi di passare sei mesi dietro le sbarre, di pagare migliaia di sterline di multa e di essere travolto da uno scandalo.