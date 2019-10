L'ex Miss Italia 2016 Rachele Risaliti ha fatto perdere la testa a Castrovilli

Gaetano Castrovilli è una delle notizie più liete del campionato di Serie A, della Fiorentina e della nazionale italiana. Il centrocampista classe '97, infatti, si è preso il posto da titolare al suo primo anno nella massima serie e dopo due anni di gavetta alla Cremonese in Serie C. Il talento della viola sta vivendo un momento magico e quella realizzata contro il Sassuolo è stata la sua seconda rete in Serie A dopo quella preziosa realizzata alla Scala del calcio: il Meazza contro il Milan.

Il centrocampista pugliese, però, non sta vivendo un momento magico solo con la Fiorentina: ora aspetta anche una chiamata da parte del ct della nazionale Roberto Mancini. Non contento di tutto ciò, Gaetano ha da poco trovato l'amore: si tratta di Rachele Risaliti, Miss Italia nel 2016. Secondo quanto riporta violanews.com, l'ex modella originaria di Prato ha 24 anni, due in più di Castrovilli, si starebbe frequentando con il giocatore della Fiorentina da qualche settimana.

Combinazione vuole che Rachele sia anche una grande tifosa della Fiorentina e dunque del suo Gaetano che sta facendo impazzire i tifosi della viola, un po come l'ex Miss Italia sta facendo con i suoi tantissimi seguaci sui social network. L'ex modella ed insegnante di ginnastica ritmica italiana, infatti, sta spopolando su Instagram con alcuni scatti mozzafiato che ne mettono in risalto un viso acqua e sapone e una fisico davvero invidiabile. Chissà se i due prima o poi usciranno allo scoperto: al momento i loro profili social non presentano foto insieme ma le prossime settimane, magari sotto Natale, saranno indicative per capire di più se una nuova coppia è realmente nata.



