L'ex moglie di Guarin si prende la scena sui social

Fredy Guarin è stato molto vicino al ritorno in Italia in estate con l'Atalanta di Antonio Percassi che ha pensato per più di un momento di ingaggiare il centrocampista colombiano. Il 33enne ex Porto e Inter, alla fine ha deciso di andare a giocare in Brasile tra le fila del Vasco da Gama. Il suo ritorno nel nostro campionato sarebbe coinciso con quello della sua sexy compagna Sara Uribe che l'ha reso da poco padre e che vanta oltre 4,8 milioni di follower su Instagram.

L'attuale compagna di Guarin è una modella, presentatrice e proprietaria di un centro benessere e sta spopolando sempre di più sui social network con i suoi scatti piccanti. C'è una persona, però, che non vuole essere da meno sui social: è l'ex moglie del giocatore dell'Inter Andreina Fiallo. La sexy Andreina vanta oltre 885.000 follower su Instagram, niente a che vedere con quelli di Sara, ma i suoi scatti provocanti ed hot, per Halloween, hanno mandato in visibilio i suoi tanti follower che hanno preso d'assalto la sua bacheca con commenti di ogni tipo sul suo décolleté da urlo che ha avuto un grande successo.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?