L'ex moglie di Lavezzi: "Non mi dà fastidio essere accostata a lui"

Ezequiel Lavezzi è un attaccante argentino di 34 anni in forza all'Hebei Fortune, nella Super League cinese. L'ex prodotto della cantera di Boca Juniors ed Estudiante ha fatto innamorare per cinque anni i tifosi del Napoli che dal 2007 al 2012 hanno ammirato i suoi gol, 48 in 188 presenze complessive in tutte le competizioni, uniti a giocate sopraffine e ad assist al bacio per i compagni. Nel 2012 lasciò gli azzurri per andare a giocare al Psg con cui in tre anni e mezzo mise insieme 165 presenze complessive, condite da 35 reti.

Dopo diversi flirt con l'Inter e con altri club italiani, nel gennaio del 2016, decise di andare in Cina per concludere lì la sua carriera costellata di tanti colpi di classe in campo e fuori. Lavezzi, infatti, ha alle spalle due divorzi: il primo con l'ex moglie Debora e il secondo con la sexy Yanina Screpante, partecipante a Ballando con le stelle in Argentina. La donna, in un'intervista a Revist Caras ha parlato della sua stori d'amore terminata amaramente con il Pocho, pur senza rinnegare niente: "No, non mi dà per niente fastidio, ovviamente, sono stata per tanto tempo la moglie del “Pocho”. Mi ha dato più popolarità al di là della moda e dell’ambiente sociale che già mi conosceva. E fino a quando non avrò un nuovo fidanzato rimarrò “l’ex del Pocho”. Non mi dà fastidio, è qualcosa che ho scelto il fatto di aver trascorso otto anni con quella persona. E che mi identifichino con lui è logico, non rinnego il mio passato”.