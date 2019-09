Lezione di "body positive" di Vanessa Incontrada

Da ormai diverso tempo, Vanessa Incontrada è vittima di body shaming. Secondo i suoi detrattori, la bellissima attrice spagnola non rispetterebbe i canoni di bellezza imposti dalla società moderna. Non sarebbe "magra" e per questo motivo è oggetto di dileggio e di scherno sui social ma non solo. È di pochi giorni fa una polemica che ha infiammato i social per le parole poche eleganti utilizzate da un settimanale per descrivere una foto di Vanessa Incontrada. In quel caso, però, il web è stato compatto nel difenderla.

A suon di botte, uno impara a difendersi e Vanessa Incontrada ha dovuto infilare la corazza per proteggersi dalla valanga di critiche e di insulti che le piovono addosso ogni qual volta faccia la sua comparsa in tv o ogni qualvolta condivida una foto sui social. La risposta di Vanessa è (quasi) sempre la stessa: il silenzio. L'attrice non replica, non si scompone e soprattutto non alimenta la polemica ma continua giustamente a postare le sue foto.