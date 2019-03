Liam Gallagher degli Oasis sogna una band formata dai due figli

Una autentica dinastia di band composte da fratelli Gallagher. Liam Gallagher avrebbe convinto i suoi due figli Lennon e Gene a fondare una loro band, proprio come un tempo fece lui con il fratello Noel con cui creò gli Oasis.

Lennon ha 17 anni ed è il figlio che Liam ha avuto dalla prima moglie, la sexy Patsy Kensit, nota attrice e cantante. Lennon dalla sua, secondo il padre, ha una gran bella voce ed è un ottimo basso.

Gene è invece il suo secondogenito e l’ha avuto dalla sua seconda ex moglie, la bellissima Nicole Appleton, voce delle All Saints, mitica band al femminile degli anni Novanta rivale delle Spice Girls. Gene ha 15 anni ed è un talentuoso polistrumentista. In particolare il suo forte sarebbero chitarra e batteria.

Buon sangue non mente e la genetica forse centrerà qualcosa con il loro innato talento musicale. I due ragazzi, infatti, non sono solo i figli di Liam Gallagher ma anche di due cantanti le cui voci hanno fatto innamorare le platee di tutto il mondo. Insomma, a quanto pare, gli ingredienti per mettere su una nuova band firmata Gallagher ci sarebbero davvero tutti.



L’ultima parola spetta a Lennon e Gene che sarebbero molto tentati, ma al contempo spaventati dall’inevitabile paragone che si creerebbe tra loro, i due nuovi Gallagher della musica con i Gallagher più famosi di sempre, papà Liam e zio Noel, i cui successi sono rimasti leggendari.

A incoraggiarli c’è però papà Liam che crede nel loro talento, mentre lo zio Noel, sempre bastian contrario, avrebbe invece consigliato loro più volte di lasciar perdere e di dedicarsi ad altro. Il motivo? Evitarsi l’umiliazione di capire che non saranno mai all’altezza di quanto lui e suo fratello riuscirono a realizzare con la loro musica.

Insieme Liam e Noel Gallagher hanno venduto oltre 70 milioni di album e, dopo essersi sciolti nel 2009 a causa dei loro continui ed esasperanti dissapori, nonostante le implorazioni dei fan non hanno alcuna intenzione di rimettere in piedi gli Oasis.



