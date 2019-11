Liam Gallagher esorta i fan, "Donate ai poveri"

È un Liam Gallagher dal cuore d'oro, quello che ha invitato i suoi fan a donare un cappotto - oppure un parka - ai senzatetto: un'iniziativa lodevole lanciata attraverso il suo profilo Instagram. L'artista solista, ex frontman degli Oasis, ha deciso di usare un oggetto simbolo del suo look, il parka, come mezzo di conforto per chi vive per strada ed è costretto a sopportare il freddo e la fame. Nel messaggio lanciato sul social netwok, Liam parla dei 5.000 senzatetto costretti a vivere e dormire per strada in tutto il Regno Unito, vittime del freddo e della fame, una vita a cui queste persone sono state costrette per difficoltà economiche. La proposta è quella di offrire e donare un cappotto oppure un parka e, in cambio, avere la possibilità di ricevere qualche biglietto per i live dell'artista e magari l'opportunità di conoscerlo.

Un'offerta sicuramente allettante per gli innumerevoli fan di Liam e degli ex Oasis, in grado di incontrare il loro cantante del cuore, mostrandosi al contempo caritatevoli e utili nei confronti dei più poveri. Il tour, che ha preso il via l'11 di novembre, lo vedrà affrontare per tutto il mese ben tredici date lungo tutto il Regno Unito, con due concerti anche a Dublino. I live sono andati già tutti sold out a riconferma dell'amore dei fan nei confronti di Liam e dell'ultimo album realizzato da solista.

Un percorso fatto di alti e bassi, a partire dalla separazione dal fratello Noel e dallo scioglimento degli Oasis: una divisione piena di rancore che ancora oggi li vede contrapposti, con Liam pronto a lanciare offese e insulti contro il parente. Il loro è sempre stato un rapporto molto tormentato ma con tante riconciliazioni, che ora li vede percorrere due strade separate e sempre più distanti.

