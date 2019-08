Liam Hemsworth ufficializza il divorzio da Miley Cyrus. La love story è finita

Le notizie si sono rincorse per un’intera settimana fra smentite, post su i social e pallide affermazioni da parte di entrambi. Ora secondo quando è stato riportato da TMZ, nella giornata di ieri, Liam Hemsworth avrebbe chiesto il divorzio da Miley Cyrus davanti al tribunale di Los Angeles.

La coppia si era separata un paio di settimane fa, ma per ora la parola "divorzio" non era stata menzionata né da Liam né dalla stessa Cyrus. Ci sarebbe stata un cambio di programma che avrebbe spinto l’attore a chiudere definitivamente i rapporti con la moglie. Le motivazioni restano ancora oggi avvolte nel mistero, tanto è vero che lo stesso magazine americano, azzarda solo alcune ipotesi. Si crede che la separazione sia dovuta per impegni di lavoro, altri credono che sia venuta meno la fiducia tra i due. Certo è che Liam Hemsworth è sicuro della sua scelta, dopo che ha espresso più volte l’idea di sentirsi deluso da Miley. Ora resta rifugiato in Australia insieme alla sua famiglia, ma l’iter giudiziario pare essersi messo già in moto. Non c’è nessun’altra dichiarazione in merito, anche Miley Cyrus si è chiusa in un silenzio assordante.

I due sono stati legati per 10 lunghi anni. Conosciuti sul set di The Last Song, hanno intrapreso una storia d’amore che ha fatto battere il cuore dei fan. Si sono sposati in gran segreto nel mese di Dicembre, poi dopo 8 mesi la separazione. Amici e conoscenti si dicono scioccati per quello che è accaduto.