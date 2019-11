Liam Payne hot nello spot di intimo: "Praticamente ho girato un porno soft"

" Ho praticamente girato un porno soft-core, mia mamma mi ucciderà ", Liam Payne ha raccontato al magazine inglese GQ il grande imbarazzo provato durante il servizio fotografico della nuova campagna pubblicitaria di intimo per Hugo Boss. Il cantante, ex componente della band One Direction, è protagonista dello spot insieme alla modella Stella Maxwell dove appaiono, entrambi, spesso nudi. Un'eventualità, quella di dover posare compleamente nudo, che Liam Payne non aveva considerato, Il 26enne ha svelato che alla fine il servizio ha preso " una piega decisamente volgare e rapidamente ".

Il cantante ha poi ammesso di aver bevuto qualche bicchierino di tequila per superare l'imbarazzo di dover posare senza veli ed essere più sciolto sul set. Nella pubblicità, realizzata dai famosi fotografi Mert e Marcus, l'ex star degli One Direction (con i quali sarebbe pronto a una reunion) si rotola in un letto in compagnia della bionda modella e spiega a GQ: " C'era molta tequila coinvolta in questo servizio. Appena ho finito di girare ho pensato che sono stato molto più nudo di quanto pensassi (e anche Stella). Più volte mi sono detto: 'Non guardare! Non guardare quello che fai' ". Liam Payne non si aspettava dunque uno spot così esplicito, tanto da vergognarsene per la madre. " È stato molto divertente girare ma mia mamma non è stata molto contenta. C'è questo scatto davvero volgare di me e Stella che ho mostrato a mia mamma: lei gli ha dato un'occhiata e mi ha dato una colpetto sull'orecchio. Così ho pensato che sarebbe stato meglio non dirle del poster che uscirà sugli autobus di Londra ", ha scherzato il cantante inglese.