Il libro di Giulia De Lellis è un vero e proprio successo. L'influencer supera Stephen King

Nessuno si aspettava un tale successo per il libro pubblicato da Giulia De Lellis, ex gieffina e ora influencer di spicco. Prima ancora che il suo "Le corna stanne bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" arrivasse in tutte le librerie era già un fenomeno nei pre-order. Le stime sono aumentate a dismisura una volta che il romanzo è arrivato fra gli scaffali. Edito da Mondadori, la De Lellis ha scritto un libro in bilico fra drama e commedia, che mette a nudo la sua anima, raccontando la storia travagliata che ha avuto con Andrea Damante.

Al di là delle critiche ricevute, in un periodo in cui in Italia c’è una grande produzione letteraria ma le stime di vendita sono al ribasso, il libro di Giulia De Lellis è un vero e proprio feomeno. A riportare i dati esatti, aggiornati al 26 settembre, ci ha pensato il profilo instagram ufficiale di Gossip & Tv, il quale afferma che fino ad ora sono state vendute ben 53.674 copie. "È il libro più venduto al lancio in Italia negli ultimi due anni. Primo nella classifica generale e prima nella categoria varia – afferma il portale d’informazione -. Ad oggi la De Lellis è la regina indiscussa". Un libro che scalza dalle vette persino quello di Stephen King, uscito in Italia quasi in contemporanea con l’America.

L’influencer resta stupita di fronte a tutto questo successo, per lei quasi inaspettato. Sente però l’esigenza di staccare la spina, di ricaricare le batterie e tornare a pensare un po’ ai suoi affetti. Lo ha rivelato in una storia che ha pubblicato su Instagram, in cui ammette che ora si sente molto stanca a causa della promozione del suo libro.