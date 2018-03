Ligabue annuncia una pausa dalla musica

Dopo un periodo particolarmente intenso sul fronte professionale, Ligabue desidera prendersi un po' di tempo per se stesso, annunciando una pausa dalla musica prima di mettere mano a un nuovo album.

Lo dichiara il rocker di Correggio con un videomessaggio dedicato ai fan, pubblicato sui propri profili social e riportato da Adnkronos: il cantante non vuole avere scadenze, dopo un biennio estremamente soddisfacente. Spiega infatti che " dopo due anni così, ho bisogno e addirittura voglia di non avere scadenze davanti ", nonché come le indiscrezioni sui prossimi concerti circolate in rete siano delle fake news: " sono bufale quelle che leggete in giro su eventuali concerti che dovrei fare quest'anno. Non sappiamo niente nemmeno rispetto al disco perché ancora non c'ho pensato, non so quando comincerò a realizzare l'album però, insomma, siamo qui, siamo presenti, saremo presenti con i social ogni tanto e per il resto ci vediamo al più presto possibile ".





Un concept album scritto e realizzato, il concertone di Monza, l'uscita dell'album con il tour promozionale annesso piuttosto corposo, il tour nei palasport con 52 date e, prosegue Ligabue, " lo stop dovuto all'operazione per le corde vocali che ha fatto sì che nel frattempo io finissi di scrivere il film e lo realizzassi; ripresa del tour, finiamo il tour, finisco anche la postproduzione del film. Finalmente il film esce e di conseguenza sono lì a fare il tour promozionale altrettanto intenso, se non di più che non per quello che ha riguardato il disco. Tanta roba per questi due anni! ".

Tanti fan sono rimasti a bocca aperta sui social, in quanto l'annuncio della pausa di Ligabue va in netto contrasto con quanto appunto circolato ultimamente online. Occorrerà attendere del tempo per rivedere il rocker sul palcoscenico: non si sa quanto, ma Ligabue tornerà.