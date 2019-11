Ligabue festeggia i 30 anni di carriera con un megaconcerto

Grandi notizie per i fan e tutti gli appassionati di Ligabue. Il cantante nel 2020 festeggerà i venti anni della sua carriera iniziata nel 1990 con l’omonimo album, e anche i 15 anni del primo mega concerto, al Campovolo di Reggio Emilia. Il primo di tanti eventi che lo hanno visto protagonista di uno dei live più apprezzati in Italia insieme a quello di Vasco Rossi. Lo farà con un mega evento all’’interno dell’RCF Arena Reggio Emilia, che verrà inaugurata per l’occasione proprio dal suo concerto il 12 settembre 2020. Uno spazio totalmente nuovo e creato per la musica al Campovolo, con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali, e attrezzato per ospitare fino a 100.000 persone.

La Festa si chiamerà “30 ANNI IN UN GIORNO” e sarà un unico evento destinato a scrivere un’altra significativa pagina musicale della carriera artistica del Liga. I biglietti saranno disponibili a partire dal 13 novembre e solo per gli iscritti al fan club ufficiale, i biglietti saranno in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, fino alle ore 15.00 di mercoledì 13 novembre. Grande attenzione per le persone diversamente abili per cui è stato creato un link dedicato con tutte le informazioni per l’accesso.

Lo spettacolo, non si limiterà al solo ad un concerto, perché la RCF Arena Reggio Emilia al Campovolo ospiterà un’area giochi, un’area multimediale, un’area dove si potrà ripercorrere attraverso varie immagini la carriera di Ligabue e ci sarà una ruota panoramica da dove il pubblico potrà godersi la festa dall’alto e con una visione a 360 gradi. Dal 2 marzo saranno disponibili sul sito le informazioni relative ai parcheggi, alle modalità di accesso all’area concerto al campeggio e ai treni speciali (A/R in giornata per Reggio Emilia). Verrà inoltre organizzato un servizio autobus andata e ritorno da 150 città in tutta italia. Pronti ad entrare nella storia del live del Liga?

Nel frattempo a testimonianza di quando Ligabue ha saputo in soli venti anni diventare una vera e propria star è stato a lui dedicato addirittura un musical. Si chiama "Balliamo sul mondo" e racchiude tutti i più grandi successi di Ligabue. Lo spettacolo nasce da un testo originale di Chiara Noschese che ne cura anche la regia, che ha raccolto un enorme successo a Milano e dal 30 novembre in poi si appresta ad andare in scena in tutti i teatri d'Italia.

Lungo due atti vede sul palco ben 13 protagonisti e venti canzoni di Ligabue. La storia parte da un Capodanno e arriva ad un altro e parte dalla soglia della maturità ed arriva a quello dell'età adulta dieci anni dopo. Le tredici vite dei protagonisti si intrecciano con la colonna sonora dei più grandi successi di Luciano Ligabue, da "Certe Notti" a "Non è tempo per noi", da "Tra palco e realtà" a "Urlando contro il cielo" da cui ovviamente "Ballando sul mondo" che da il nome allo spettacolo teatrale.