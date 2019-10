Lilli Gruber e quella passione per Cristiano Ronaldo: "Di lui mi piace tutto"

Giornalista e conduttrice su La7, Lilli Gruber ha ammesso di avere una passione per gli uomini muscolosi e, in particolar modo, per uno degli sportivi più ambiti dalle donne di tutto il mondo: Cristiano Ronaldo.

Ospite della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, la Gruber non ha esitato a descrivere il suo uomo ideale che, come specificato, deve essere molto lontano dal tipo troppo magro e spigoloso. “ Se vedessi a torso nudo Cristiano Ronaldo non potrei dire che non sarebbe un bel vedere – ha detto lei ai microfoni di Rai Radio1 - . Sarebbe un gran bel vedere... ”. Ammaliata, dunque, dagli uomini muscolosi e prestanti, la Gruber ha ammesso di essere affascinata da ogni aspetto fisico di Ronaldo. “ Cosa preferisce: i bicipiti o gli addominali? ”, le hanno chiesto i conduttori. “ Tutto. Anche il di dietro ”, ha replicato la giornalista, che sembra essere rimasta particolarmente colpita dal lato B del fuoriclasse della Juventus.