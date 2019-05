Lily-Rose Depp e quel selfie che ha incantato il web

È già un’icona di moda e una stella del cinema a soli 20 anni. Lei è Lily-Rose Depp la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. Per il suo compleanno, che ha festeggiato ieri, 27 Maggio, la giovane attrice si è regalata un selfie che da capogiro, che ha incantato il web.

Impegnata su più fronti, sia come modella che come attrice, per Lily-Rose Depp si preannuncia un 2019 molto impegnativo. È impegnata con le riprese del thriller Dreamland e presto la vedremo in una nuova serie di Netflix sulla vita di Enrico V d’Inghilterra. Ma non c’è solo lavoro nella vita di Lily –Rose, c’è anche amore e tanto divertimento. E proprio nel giorno del suo compleanno ha voluto regalare ai suoi fan una foto da capogiro che ha già fatto il giro del web. "Ho venti anni" scrive come didascalia. Con un top leopardato, trucco marcato e una posa plastica, la figlia di Depp e Paradis, si mostra in tutta la sua bellezza e affabilità. Non è più una bambina, ma è una donna sicura di sé e della propria bellezza. Lo scatto è stato baciato da più di 305mila like.

E per la giovane promessa non è solo un momento molto impegnato sul fronte lavorativo. Anche la vita sentimentale è molto movimentata. In molti riportano la notizia che Lily-Rose è legata sentimentalmente a Timothée Chalamet, attore anche lui con cui ha condiviso il set di "The King".