Limetown, la serie tv di Facebook con protagonista Jessica Biel

Si chiama Limetown il prossimo titolo disponibile su Facebook Watch, una serie tv thriller che vedrà Jessica Biel nel ruolo di una giornalista alla ricerca della verità sulla misteriosa scomparsa di oltre 300 persone.

Sono sempre più numerose le serie tv che si basano sui podcast, alcuni esempi sono Unbelievable, Dirty John, entrambe di Netflix, e Homecoming, di Amazon Prime Video. A breve invece avremo Limetown, prodotta in questo caso da Facebook. Il podcast su cui è basata la serie è stato un successo incredibile, raggiungendo nella sua prima stagione i 10 milioni di download ed ottenendo la conferma per un secondo capitolo che debutterà il prossimo 31 ottobre. Il social di Mark Zuckerberg già da tempo produce serie tv disponibili su Facebook Watch e sulle pagine dedicate, come Queen America, la dark comedy con Catherine Zeta-Jones, e l’apprezzata Sorry for Your Loss, che vede protagonista Elizabeth Olsen, la cui seconda stagione sarà disponibile a partire dal prossimo 1° ottobre.

Limetown sarà distribuita dal 16 ottobre e, come mostra il trailer diffuso da poco, racconta la misteriosa sparizione di 326 persone in una piccola cittadina del Tennessee, evento che ha a che fare con un centro di ricerca di neuroscienze. A cercare di scoprire cosa è accaduto vedremo la protagonista Lisa Haddock, interpretata da Jessica Biel, giornalista dell’American Public Radio che nell’arco dei 10 episodi si calerà in questo mistero. Le ricerche saranno spinte anche da una motivazione personale: suo zio, interpretato da Stanley Tucci, è tra le persone scomparse.

Jessica Biel torna quindi al centro di una serie tv dopo il successo ottenuto con The Sinner e in gioventù con Settimo cielo. In Limetown la Biel figurerà anche tra le produttrici mentre la sceneggiatura è stata scritta da Zack Akers e Skip Bronkie, già creatori del podcast su cui si basano gli episodi stessi. La distribuzione delle puntate di Limetown seguirà questo ordine: le prime due subito disponibili su Facebook Watch il 16 ottobre, le successive invece una ogni mercoledì sulla pagina della serie tv.