La gaffe in tv di Rita Dalla Chiesa: "Mi sarebbe piaciuto una notte e via"

Ospite della puntata de La Vita in Diretta del 29 maggio, Rita Dalla Chiesa ha preso parte al dibattito che aveva come tema centrale il modo in cui si può affrontare e superare una forte delusione sentimentale. A tal proposito, Rita ha fatto una dichiarazione che ha sbalordito i conduttori del programma di Raiuno, nonché gli altri ospiti in studio. Le parole della Dalla Chiesa non solo hanno stupito ma hanno dato vita ad un siparietto esilarante che difficilmente poteva passare inosservato.

"Mi sarebbe piaciuto una bo…" , ha iniziato Rita interrogata sul modo in cui secondo lei si può uscire da un periodo sentimentale burrascoso. Resasi conto della gaffe appena commessa, la conduttrice si è zittita cercando di recuperare, ma in studio tutti sono scoppiati a ridere, ben comprendendo la fine della frase senza il bisogno che la Dalla Chiesa terminasse. "Cioè… Mi sarebbe piaciuto una notte e via!" , ha cercato di recuperare Rita.

A questo punto, Ivan Zazzaroni, anche lui ospite, ha cercato di mettere bonariamente in difficoltà Rita: "Hai detto un’altra cosa! Rita io ti conosco come una donna di una serietà" . La Dalla Chiesa, però, per cercare di arginare l'imbarazzo ha cercato di sdrammatizzare ironizzando sulla sua persona. "Ma io ho detto che non sono una persona seria", ha detto la conduttrice ridendo, aiutata anche da Timperi che è intervenuto affermando che anche le persone serie hanno una vita.

"Comunque è vero, mi sarebbe piaciuto tanto, però non ci sono mai riuscita perché io sono quella che si innamora" , ha infine chiuso l'argomento Rita, che ha sofferto molto per la morte prematura del suo ex marito Fabrizio Frizzi. Insomma, il momento è stato molto divertente, ma la conduttrice ha cercato di riparare in maniera elegante e senza dar troppo peso alle battutine degli altri ospiti. Sta di fatto che Rita ha dimostrato ancora una volta di essere in possesso di una buona dose di autoironia.

