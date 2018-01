L'indiscrezione: "Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano"

Sono mesi ormai che si parla di Al Bano-Loredana Lecciso, Al Bano-Romina Power, Loredana Lecciso-Romina Power.

Tutto è iniziato quando Al Bano e Romina sono tornati a esibirsi insieme. Tra battutine, frecciatine al veleno delle due donne, chiarimenti, sembrava che la situazione fosse sotto controllo e invece... Nel numero di Oggi in edicola da giovedì 18 gennaio, la rivista pubblica una minuziosa ricostruzione della crisi che ha portato alla rottura tra Al Bano e Loredana Lecciso. Stando a quanto rivela il settimanale, la Lecciso avrebbe deciso di lasciare il cantante con cui vive da 18 anni e a cui ha dato due figli.

"Il 12 dicembre - scrive il settimanale - da Amburgo (dove Al Bano e Romina Power si trovavano per un concerto) Romina posta foto di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d’amore. In quei giorni Loredana Lecciso è tra Milano e Pavia (dove vive suo fratello) e decide di restarci. Poi l'escalation, con il Natale e il Capodanno da separati, e le mancate risposte chiare di Al Bano: mentre un paio di mesi fa aveva dichiarato 'Amo Lory, chiedo rispetto per la nostra famiglia', oggi preferisce tagliare corto: 'Non voglio entrare in questa bolgia'".

Secondo il settimanale Oggi, "la decisione della Lecciso è anche a difesa dei figli Jasmine e Bido: hanno 16 e 15 anni, stanno sui social, guardano la tv e leggono i giornali". E ancora: "Traducendo: subiscono questi exploit, i messaggi trasversali, le foto postate solo per sfruculiare nervi e rancori. Li subiscono tre volte: quando li vivono in casa, quando diventano argomenti da talk e quando uscendo di casa hanno conferma che sì, tutti ne parlano".