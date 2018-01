L'influencer scrive all'hotel: "Fatemi alloggiare gratis". La risposta del titolare diventa virale

Voleva alloggiare gratis in un hotel a Dublino in cambio di un po' di pubblicità. Così la 22enne inglese Elle Darby ha scritto al titolare dell'hotel White Moose Cafè. La ragazza, avendolo già fatto altre volte, probabilmente si aspettava una risposta positiva, ma Paul Stenson invece non era per niente incline ad accettare.

L'uomo ha così pubblicato l'email ricevuta dalla ragazza e ha aggiunto la sua risposta, diventata virale: "Se ti lascio alloggiare gratis in cambio di visibilità chi pagherà lo stipendio alla signora che si occuperà di pulire la tua stanza? Ai camerieri che ti serviranno la colazione? Al personale che ti accoglierà alla reception? Dovrei forse dire al mio staff che invece di essere pagato avrà visibilità nei tuoi video?", ha scritto.

Stensos, con questo post, ha in realtà guadagnato molta più pubblicità così di quanto non ne avrebbe invece ottenuta attraverso la youtuber. Insomma, la sua mossa non poteva essere più azzeccata.