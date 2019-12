"Sfrutti tuo figlio", "Straccione pezzente": rissa in diretta tra Moreno e Paola

Dopo puntate e puntate in cui gli ex fidanzati Paola Caruso e Moreno Merlo se ne sono dette di tutti i colori, tra denunce di aggressioni, fogli del pronto soccorso, fatture di negozi di abbigliamenti e fuori onda al peperoncino, Barbara d’Urso, a “Live non è la d’Urso”, decide di farli incontrare e alla fine scontrare, nell’ascensore più famoso della televisione.

Paola Caruso e Moreno Merlo, dopo aver avuto una storia d’amore, si sono lasciati nel peggiore dei modi, con lei che accusava lui di avere dei filmati compromettenti, e lui che rispondeva dicendole che servivano per proteggersi dai suoi attacchi. Non appena si aprono le porte dell'ascensore e Paola entra vedendo l’ex compagno, scoppia subito la lite. Gli dice che non ha mai alzato le mani su di lui, riferendosi ad un referto del pronto soccorso in cui c’era scritto che Merlo era stato aggredito, ma lui le risponde a tono: “ Tu sei un’attrice, capitano tutte a te, ma poverina! Sei famosa per raccontare i caz*i tuoi in televisione! Devi smetterla di mettere in mezzo le persone e usare tuo figlio. Tuo figlio lo devi proteggere, invece lo sfrutti, ti devi vergognare - ma non si ferma certo qua anzi infierisce dicendole -. Nella tua vita non hai mai lavorato, hai fatto il regalo a Barbara per Natale? È l’unica che ti da lo stipendio ”.

I due non se le mandano certo a dire, e in certi momenti si ha quasi paura che venga sfiorata la rissa, tanto che Barbara d’Urso vigila pronta ad intervenire se i toni si alzano più del dovuto, riprendendoli quando ai due nella foga sfugge una parolaccia. “ Io faccio televisione da 15 anni! Tu sei uno sfig*to che fai schifo! E non toccare mio figlio, straccione pezzente ”, gli urla la Caruso con tutta la rabbia che ha.

I due si erano messi insieme qualche mese fa, annunciando la loro relazione proprio da Barbara d’Urso che aveva per così dire "benedetto la coppia", chiedendo però a Merlo di fare molta attenzione a Paola perché nella vita ne aveva passate tante. Ma queste parole sono forse state disattese da entrambi visto che proprio Paola, dopo aver anche fatto partecipare quello che credeva il compagno della sua vita al battesimo del piccolo Michelino, aveva rivelato dalla d’Urso notizie sconvolgenti su di lui, come il fatto di essere stata registrata per tutto il tempo o di avergli dato soldi e comprato vestiti a sua madre. Pronta la replica di Merlo che non solo ha negato ogni addebito ma ha anche "rilanciato" dicendo di essere stato aggredito.

Una diatriba che non ha visto il lieto fine come quella della Parietti e di Mughini, anzi che continua senza sosta tra insulti reciproci.