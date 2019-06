Live, Gennaro contro Giorgio: "Perché non hai rivelato subito a Francesca il tradimento?"

Può dirsi una diretta al cardiopalma quella registratasi a "Live: non è la d'Urso" lo scorso mercoledì 12 giugno. Al talk-show condotto da Barbara d'Urso, si sono presentati gli ormai ex gieffini Gennaro Lillio e Francesca De André, i quali hanno confermato di stare insieme, reduci dalla loro partecipazione al Grande Fratello 16. In studio, tra gli "sferati", c'è chi ha riservato delle parole al vetriolo ai due gieffini protagonisti della nuova puntata di "Live".

“Guarda come siete belli. Sono il 'primo traditore seriale' - ha così esordito Giorgio Tambellini, parlando alla sua ex e al gieffino Gennaro- Sono venuto a farvi i complimenti, perché siete davvero belli”. Alle parole ironiche spese dal suo ex, non si è fatta attendere la risposta di Francesca: “Sono sparita e hai buttato la testa sotto la sabbia, con l’alcol e probabilmente anche qualcos’altro. Potevi evitare di utilizzare casa mia per i tuoi tour, per le tue serate milanesi. Sei andato a casa mia, dopo che ti sei fatto fare un servizietto da quella ragazza squisita".

A "Live", l'attacco di Francesca non piace alla d'Urso

La figlia di Cristiano De André ha rimproverato in diretta Tambellini, per aver usato la sua casa come nido del tradimento che ha le ha inferto, mentre lei era al Gf16.

Anche il nuovo protagonista dello spot di "Dolce e Gabbana" per "Light Blue Sun", Gennaro Lillio, ha voluto confrontarsi con Giorgio, chiedendogli: “Perché, quando sei entrato il primo lunedì al Gf, non hai parlato a Francesca del tradimento?”. La risposta di Giorgio è stata: " Non gliel'ho detto, perché non ce l'ho fatta e non la vedevo da un mese e mezzo". "Vai a farti curare - ha infine sentenziato la De André, parlando direttamente a Giorgio- sei senza parole, perché sei fuori come un balcone". Parole forti quelle della De André, che inaspettatamente non sono piaciute alla d'Urso. Barbara d'Urso, infatti, ha invitato la sua pupilla Francesca a non parlare, in diretta nazionale, dei presunti problemi di Giorgio sulla dipendenza da alcol e droghe.

