Jessica fa pace con Morgan: "Gli sono vicina"

Mercoledì sera, è stata trasmessa l'ultima diretta di "Live- non è la d'Urso" che ha visto Morgan diventare protagonista di un collegamento registratosi dalla sua casa a Monza. Il cantante è dapprima insorto contro lo Stato, definendo "incostituzionale" il suo imminente sfratto, e poi si è detto felice di essersi riappacificato con la sua ex compagna, Jessica. Nel corso della puntata, sono state infatti mostrate le immagini del ricongiungimento di Morgan con Lara, la figlia che l'artista ha avuto dalla sua relazione con Jessica Mazzoli. In qualità di ospite in studio, Jessica ha confidato alla conduttrice Barbara d'Urso che ha scelto di essere vicina al suo compagno, in questo suo momento difficile.

Jessica Mazzoli fa pace con Morgan

"Ho risposto al suo appello e mi sento di dargli la mia solidarietà", ha dichiarato la Mazzoli. I due ex hanno annunciato a "Live" di aver suggellato tra loro la pace. Lo scorso venerdì 14 giugno, data per la quale era previsto lo sfratto del cantante, Jessica e la figlia Lara si sono presentate entrambe a casa di Morgan. E a rivelarlo è stato proprio il cantante, in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Facebook: “Ringrazio tutte le persone che mi hanno appoggiato, in particolare Jessica, che è stata solidale e disponibile con la sua presenza, portando anche la piccola Lara. Non tutti i mali vengono per nuocere”.

Tuttavia la procedura di espropriazione immobiliare, prevista per il leader storico dei Bluvertigo, è stata rinviata al prossimo 25 giugno. Tale rinvio è avvenuto a causa di un malore accusato dall'artista, per il quale il medico ha consigliato riposo assoluto. In una recente intervista concessa a "Fanpage", Morgan ha spiegato che dovrà subire lo sfratto perché, a suo dire, indebitato a causa di un commercialista truffaldino, che avrebbe gestito male la sua situazione economico-finanziaria.

