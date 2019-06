Morgan furioso con Asia Argento: "Lei è il mio manuale di tossicodipendenza"

Lo scorso mercoledì 19 giugno, è stata trasmessa l'ultima diretta di "Live: non è la d'Urso", nella quale Morgan ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sul conto della sua ex moglie. Incalzato dall'opinionista Mauro Coruzzi, che dallo studio Mediaset gli ha chiesto come mai avesse definito Asia Argento "un manuele di tossicodipendenza", l'artista è apparso visibilmente provato, dichiarando: "Mi ha fatto imparare tutto. Asia è la colpevole, ovviamente. Credo che ci sia un'intera squadra di calcio che è stata incastrata. Non solo io".

Alle prime parole pronunciate dal leader dei Bluvertigo, è seguita la reazione di Barbara d'Urso. La conduttrice ha invitato Morgan a non fare oltremodo dichiarazioni pesanti sul conto dell'ex moglie, dissociandosi dalla "verità" riportata in diretta dal cantante. Ma Morgan è apparso furioso, lasciandosi abbandonare ad un lungo sfogo sull'Argento, nel corso del collegamento registratosi dalla casa, da cui il cantante verrà a breve sfrattato.

Morgan attacca Asia Argento

"Mi dissocio assolutamente da quello che si sta dicendo" , ha dichiarato Barbara d'Urso, parlando all'ospite collegatosi da Monza. E Morgan ha ribattuto, adirato: "Certo, dissociamoci da tutto quello che non conosciamo... E' grave quello che ho detto, sai perché? Perché sono gravi le conseguenze mie, di salute. Non perché sia una questione di calunnia. E' una questione di salute. Non di calunnia! E' grave quello che ha fatto lei ".

Il cantante, poi, ha lasciato intendere di essersi sentito preso in giro da Asia Argento: "Per come mi ha trattato lei nella vita. Ha saputo ferire e offendere gravemente chi aveva soltanto qualcosa di buono da darle. Io l'ho compresa in tutti i suoi tradimenti e lei tornava sempre da me. Dicendo un sacco di balle, tra le quali 'sei il mio punto di riferimento'. E voi adesso siete qua a parlare della superficie di una situazione che non conoscete, trascurando i sentimenti".

