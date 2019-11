Lodovica Comello rivela il sesso del bebè in arrivo

Dopo aver rivelato nelle settimane scorse di essere in dolce attesa con un post su Instagram, la conduttrice di Italia's Got Talent, Lodovica Comello, ha infine il sesso del bambino che porta in grembo. Sempre tramite lo stesso social network la Comello ha pubblicato una fotografia in compagnia del marito Tomas Goldschmidt, il produttore televisivo argentino conosciuto sul set della telenovela sudamericana Violetta, che le ha dato notorietà.

Nello scatto si vedono la Comello con indossa un maglioncino su cui è stampata la scritta "It's a boy" e dietro di lei il marito e futuro padre Tomas. Una breve disascalia ironica accompagna lo scatto: "Lodo VS 2 uomini: ce la farà la nostra eroina??". Alla coppia sono giunti molti messaggi di auguri da numerosi fan e da altri colleghi vip. Hanno voluto commentare la lieta notizia fra gli altri: Sergio Sylvestre, Valentina Ferragni, Andrea Delogu, Giulia Salemi. Anche l'account ufficiale della redazione di Italia's Got Talent ha scritto un messaggi di felicitazioni.

Lodovica Comello è nata in Friuli nell'aprile del 1990. È salita alla ribalta nel 2011 recitando il ruolo di Francesca nella telenovela Violetta, prodotta da Disney Channel. In seguito nel 2013 ha dato il via alla carriera di cantante pubblicando il primo singolo intitolato Universo seguito poi dall'omonimo album. Ancora nel 2015 ha dato alle stampe il secondo album Mariposa, e si è esibita in un tour mondiale.

In questo stesso anno appena venticinquenne ha sposato Tomas Goldschmidt. Dal 2016 conduce il talent show Italia's Got Talent. Nel curriculum della Comello figura anche una partecipazione al festival di Sanremo nel 2017 con la canzone Il cielo non mi basta. Quest'anno dopo la conferma alla conduzione di Italia's Got Talent la Comello ha interpretato il ruolo principale nella serie tv Extravergine diretta dalla regista Roberta Torre e andata in onda sul canale Fox Life.

