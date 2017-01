Lola Kirke ai Golden Globes mostra i peli sotto le ascelle

Ai Golden Globes 2017 di ieri sera sono stati sfoggiati i look più disparati, dagli abiti lunghi alle tute glamour, ma un particolare ha attirato l'attenzione dei fotografi e degli invitati.

I Golden Globes sono un evento attesissimo a Beverly Hills. Durante, la cerimonia, infatti, vengono premiati i film e gli attori migliori dell'anno. Per questo evento, da sempre, le star si divertono ad esagerare con gli abiti e tra i look stravaganti, c'è anche chi, questa volta, ha osato un po' di più.

L'attrice Lola Kirke, diventata famosa per il ruolo interpretato nel telefilm Girls, si è presentata sul red carpet con un meraviglioso abito rosa senza spalline, caratterizzato da uno scollo a cuore con delle decorazioni floreali sul corpetto. Tutto perfetto, verrebbe da dire, se non fosse per quel maledetto particolare. Da sotto le ascelle, infatti, spuntano i peli.

Non è la prima volta che nella famiglia Kirke capita una cosa simile, anche la sorella Jamima più di una volta si è mostrata in pubblico con una folta peluria. E i peli sono sempre stati sfoggiati con grande orgoglio. Forse è un vizio di famiglia? Lei il suo figurone ai Golden Globes l'ha sicuramente fatto. (Guarda le foto)