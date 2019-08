Loredana Bertè fa l'autostop per andare a trovare Al Bano in Puglia

Loredana Bertè è una delle regine di questa estate musicale. Oltre al suo singolo "Tequila e San Miguel", la Bertè è in tutte le radio con il featuring della canzone di Fabio Rovazzi "Senza Pensieri". Tanta buona musica che la sta portando a girare tutta l'Italia con un tour estivo che toccherà le località turistiche italiane principali. Ed è proprio in occasione di un concerto live in Puglia che Loredana Bertè ha deciso di fare una deviazione particolare al suo tragitto, facendo tappa alla Tenuta di Albano Carrisi.

L'eclettica cantante ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram alcuni divertenti video in cui si mostra mentre fa l'autostop per raggiungere Cellino San Marco. Con addosso un vestito a quadri grigio, ampia gonna nera e fascia floreale ai capelli, la Bertè si posiziona al lato della strada, abbraccia il cartello che segnala i tredici chilometri che separano dalla Tenuta dei Carrisi e spiega: " Sono vicina alla Tenuta di Albano. Spero di arrivare presto e che qualche macchina mi raccatti perché il mio manager si è rifiutato, non viene, nessuno viene, solo io ci devo andare. Ma non passa nessuno, un ca**o di nessuno. Forse una macchina, sarà quella di Albano che mi viene a prendere? ".

Un video ironico e scansonato che annuncia l'imminente incontro tra Loredana Bertè e Albano Carrisi nella splendida tenuta pugliese di quest'ultimo. L'inedita coppia ha trascorso qualche ora insieme nell'azienda. Albano ha mostrato la Tenuta alla Bertè in un tour privato tra chiacchiere e degustazioni. Non sono mancati gli scatti sui social con alcuni turisti presenti nella Tenuta ma solo alla fine si è scoperto il vero motivo dell'incontro. Loredana Bertè sarà protagonista insieme ad Albano di una serata di musica la notte di San Lorenzo a San Pancrazio in Puglia.