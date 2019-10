Loredana Lecciso: "Non rivedrete mai più insieme Romina e Al Bano"

" Al Bano e Romina? Insieme non li rivedrete mai più ". Questa affermazione rischia di spazzare via secoli di ipotesi e speranze riguardo una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana. E chi è stata a pronunciarla? Proprio Loredana Lecciso. A riferilo nel corso della puntata di martedì 15 ottobre di Mattino 5 è stato il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti.

Ospite di Federica Panicucci, Riccardo Signoretti ha parlato del numero del suo giornale già in edicola e ha svelato questo piccolo retroscena. Loredana Lecciso, infatti, ha deciso di aprire il suo cuore e di "raccontarsi" a Nuovo. " Loredana Lecciso di solito si arrampica sugli specchi rispondendo con altre domande, ora invece si è aperta" , ha detto il giornalista, soddisfatto del suo lavoro. E puoò dirlo forte. La Lecciso, infatti, ha speso parole per Al Bano e Romina mai dette prima.

In questa lunga chiacchierata, quindi, Loredana Lecciso è tornata a parlare di Al Bano. I due, nonostante si siano lasciati ormai da qualche tempo, sono in ottimi rapporti. Tra loro la stima e l'affetto è davvero invidiabile e tutto questo non può che fare bene ai loro figli. Ma ora arrivano queste parole di Loredana. Parole inaspettate.

DISCLAIMER

Questo pezzo è stato aggiornato alle 12.35 del 16 ottobre in quanto pubblicato erroneamente attribuendo le frasi a Romina Power.