Loredana Lecciso appoggia il figlio a lasciare l'Italia

Sono trapelate delle importanti indiscrezioni sul conto di Al Bano Carrisi, e, in particolare, sul nucleo familiare nato dall'unione del cantante di Cellino San Marco con Loredana Lecciso. E proprio quest'ultima, nelle ultime ore, è al centro dell'attenzione mediatica, per via di alcune dichiarazioni emerse in rete, che la showgirl ha rilasciato in un'intervista concessa al rotocalco di gossip Mio. La Lecciso sembra non nascondere che questo sia per lei un momento di transizione, che potrebbe rappresentare il preludio di cambiamenti importanti nella sua vita.

Loredana ha, infatti, speso alcune parole su una decisione maturata in vista del futuro di uno dei suoi figli e sulle incessanti voci che la vedrebbero in procinto di segnare un suo ritorno televisivo nelle vesti di concorrente di un reality-show, dopo aver partecipato a La fattoria nel lontano 2004, rivelatosi fortunato per la Lecciso. Anno in cui, cioé, Loredana cominciò a dedicarsi alle sexy coreografie di ballo, in coppia con la sorella Raffaella, per il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia, e iniziò a imporsi come ospite fisso al talk-show domenicale Buona domenica. Con il suo ingaggio a La fattoria la sua carriera televisiva decollò e adesso la showgirl 47enne sembra non escludere che lei possa tornare in tv per partecipare ad un nuovo reality.

Da tempo la produzione del Gf vip sarebbe in contatto proprio con la showgirl pugliese, per la quarta edizione in arrivo del Grande fratello vip, che verrà condotta da Alfonso Signorini, quest'ultimo subentrato al posto dell'ex conduttrice del Gf Vip, Ilary Blasi. Proprio nell'intervista concessa a Mio, la Lecciso ha fatto sapere che sono partite le trattative per il suo ingaggio al gioco della casa più spiata dagli italiani. "Non nego di averci fatto un pensierino. La nuova edizione è slittata ormai al 2020- queste sono le parole di Loredana Lecciso per cui ho più tempo per pensarci. Vedremo”. La programmazione del Gf Vip nel palinsesto Mediaset sarebbe, intanto, slittata a gennaio 2020, che è ormai alle porte.

E le indiscrezioni sulla Lecciso non sono finite. Perché, nel suo ultimo intervento, la stessa Loredana Lecciso ha a quanto pare confidato anche di aver maturato un'importante decisione di comune accordo con Al Bano Carrisi, ovvero quella di appoggiare uno dei due loro figli, Al Bano junior, soprannominato Bido, di trasferirsi in Svizzera, al fine di poter frequentare un collegio per due anni, prima di iscriversi all'Università.

Loredana Lecciso e la decisione del figlio Bido

Il 17enne, Bido, sogna di lavorare per l'azienda vinicola di famiglia e il cantante, Al Bano, non ha fatto mistero del fatto che vorrebbe vedere suo figlio iscriversi alla facoltà di economia, cosa che Bido, classe 2002, probabilmente farà subito dopo i due anni che intende trascorrere in un collegio svizzero. “Ne abbiamo discusso insieme e, come al solito, io e Albano ci siamo trovati sulla stessa onda -ha confidato Loredana, su quanto deciso insieme a Carrisi per il futuro del loro figlio nonché fratello della loro primogenita Jasmine (classe 2001, ndr)-. Entrambi abbiamo appoggiato Bido e abbiamo deciso di supportarlo in questa esperienza, perché siamo sicuri che possa essere per lui formativa ed educativa”.