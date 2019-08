La figlia di Al Bano massacrata dagli insulti e offese della rete

Segni distintivi: viso da bambola, capelli biondi e lunghissimi, bocca carnosa, occhi azzurri. Lei è Jasmine Carrisi, la figlia avuta dal cantante Al Bano Carrisi con Loredana Lecciso. La giovane ragazza è finita al centro del gossip, per via di molteplici critiche giunte sui suoi profili social, da parte di chi l'accusa di essere ricorsa eccessivamente alla chirurgia estetica e di volersi mostrare più grande rispetto a alla sua età anagrafica.

La 18enne ha ricevuto dei pesanti attacchi in rete, in particolare su Instagram, dov'è solita condividere le sue foto, ma a rispondere agli hater è stata la madre. "Vai a giocare con le bambole invece di combinarti in questo modo a 18 anni, come tua madre che ti fa fare queste foto. Io mi vergognerei, poverette"; "Questa ragazza così carina sta diventando come la mamma: sciocchina e vanesia"; "Tra poco diventa come la madre, rifatta e mezza scema". Questi ultimi sono solo alcuni dei messaggi critici destinati dagli internauti alla figlia del leone di Cellino San Marco e Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso risponde agli haters

Proprio come sua madre, Jasmine sembra farsi scivolare addosso ogni tipo di critica da parte di chi muove body shaming nei suoi riguardi. E a difendere la 18enne dall'odio del web, è stata la showgirl Loredana Lecciso, che, in un'intervista concessa a Lei, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: "Si tratta di una piccola percentuale di persone, per fortuna. Non per fortuna di mia figlia, sia chiaro. Ma per loro stessi. Perché a me fanno tanta tristezza. Non mi fanno rabbia. Ripeto: mi fanno tristezza! Un soggetto che scrive parole simili. Ancora peggio se scritte da un maggiorenne. Credo che rasenti un po’ di insoddisfazione". "Grazie a Dio -aggiunge la showgirl sul conto di Jasmine - è molto brava nel valutare e nel discernere la fonte dell’attacco. Jasmine è capace di ponderare qualsiasi messaggio le arrivi senza farne un dramma, perché identifica chi vuole colpirla e non se ne fa un problema".

