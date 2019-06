Loredana Lecciso e Al Bano (ri)tornano insieme?

Le voci si rincorrono, i rumors anche ma la vicenda non è chiara. Al Bano è tornato da Romina Power? Oppure sta provando a risolvere i problemi con la compagna Loredana Lecciso? Le ultime foto social pubblicate dalla Lecciso parlano di una serenità ritrovata tra i due. La bionda showgirl continua, infatti, a condividere con i suoi follower momenti rubati della sua giornata in cui appare al fianco di Al Bano, oppure a spasso nella tenuta di famiglia di Cellino San Marco.

Una storia infinita e complicata, ma che sembra aver trovato (almeno per il momento) un’apparente stato di calma. Dopo le festività pasquali, nelle quali la famiglia Carrisi – Lecciso si era riunita, Loredana non aveva più pubblicato su Instagram foto insieme ad Al Bano. Poi, a fine maggio, sui social compare la prima immagine della coppia in auto e poi con i figli, Bido e Jasmine, riuniti in una foto ricordo di famiglia scattata in occasione del compleanno di Al Bano. E pensare che solo poche settimane fa, Al Bano aveva lanciato una vera e propria "bomba" parlando di possibili ritorni di fiamma (con Romina Power).

Ora, in questo primo accenno di estate, ecco nuovamente insieme Loredana e Al Bano a far sognare i fan su un possibile ritorno di fiamma. Le ultime due foto pubblicate ritraggono Loredana insieme al cantante nella casa di Cellino San Marco (e la caption del post è esplicita, tre cuoricini rossi) e la Lecciso, in abito multicolor, si rilassa con i piedi nella piccola piscina naturale che si trova nella tenuta. Gli sguardi sereni e felici fanno intuire che, per il momento, liti e discussioni in televisione sono ormai storia lontana e il bene della famiglia e dei figli viene prima di tutto.

