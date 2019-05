Loredana Lecciso nella Capitale, ecco perché

Una bionda e una bruna. Da una parte Loredana Lecciso e dall’altra Fabiola Sciabbarresi (che è stata la moglie del grande Pino Daniele). Le due, legate da una profonda amicizia, si sono incontrate a Roma.

La showgirl, che ha spopolato di recente con Al Bano a "Live non è la d’Urso", ha trascorso diversi giorni nella Capitale per incontrare anche la Sciabbaresi. Da indiscrezioni pare che ci sia un grande progetto benefico alla base che le due amiche stanno mettendo in piedi.

Quindi la Lecciso, tra un impegno e l’altro, è volata a Roma perchè sembra che tenga particolarmente ad organizzare al meglio questo grande progetto insieme alla sua amica.