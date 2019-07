Loredana Lecciso parla del suo rapporto con Al Bano: "Tra noi una simbiosi mentale"

In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della sera, Al Bano Carrisi aveva amorevolmente rimbrottato il figlio avuto da Loredana Lecciso, Albano junior, che intenderebbe lavorare per le tenute di famiglia, subito dopo la maturità. Nel corso della sua ultima intervista, Al Bano ha dal suo canto invitato il figlio a proseguire gli studi all'università, studiando Economia. E adesso, al centro del gossip è finita la mamma del giovane Albano, la showgirl Loredana Lecciso. Quest'ultima, in un'intervista concessa a Il Fatto quotidiano, ha riportato alcune indiscrezioni sul suo rapporto maturato con il suo ex compagno Al Bano Carisi e l'ex moglie del cantante, Romina Power. In tantissimi, tuttavia, si chiedono se Loredana sia tornata dal leone di Cellino San Marco.

Loredana Lecciso tra Al Bano Carrisi e Romina Power

"Una domanda semplice da fare, difficile rispondere - ha così esordito la Lecciso incalzata dalla fonte, che le ha chiesto se fosse tornata a fare coppia con Carrisi -. In quasi vent’anni non sono mancati momenti di attrito e tensioni, la nostra unione non è stata semplice, anche perché avevamo i nostri bagagli di vita e nuovi equilibri da trovare. Io e Albano oggi siamo una bella realtà, tra di noi c’è oggi una grande simbiosi mentale, forte e vera".

La Lecciso, quindi, preferisce non sbilanciarsi molto sul suo attuale rapporto con il padre dei suoi due figli Jasmine e Albano jr.

Argomento piuttosto spinoso, che la showgirl Loredana ha deciso di non affrontare, nella sua intervista, è il suo rapporto con l'ex moglie di Al Bano, Romina Power. Ci sono infatti delle cose che le dispiacciono e che al momento la Lecciso preferisce non raccontare né commentare.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?