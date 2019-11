Loredana Lecciso: "Rispetto Romina, è la madre dei fratelli dei miei figli"

Ospite della puntata del 4 novembre scorso di Live! Loredana Lecciso si è sottoposta alle domande delle cinque sfere per chiarire la sua posizione nei confronti di Romina Power e dell’ex compagno Al Bano Carrisi.

Legata al cantante di Cellino San Marco per molti anni, Loredana Lecciso è la madre di due dei sei figli dell’artista pugliese: Al Bano junior – detto Bido – e Yasmine. Da sempre, i suoi rapporti con la ex moglie di Al Bano sono stati turbolenti e, durante gli ultimi concerti che hanno riunito la coppia, Romina Power non ha perso occasione per alimentare il gossip su un presunto ritorno di fiamma con l’ex marito facendo battute ironiche che hanno infiammato il pubblico accorso ai loro eventi. Se, però, l’americana non ha mai fatto mistero dell’antipatia che nutre nei confronti della Lecciso, quest’ultima si è sempre dimostrata più conciliante e propenso ad un dialogo pacifico con la donna.

Interrogata dalle cinque sfere di Live!, dunque, Loredana Lecciso ha ribadito di non essere in conflitto con la Power ed ha anche avanzato una proposta per un confronto televisivo proprio nel salotto serale di Barbara d’Urso. “ Io non ho nulla contro di lei, è la mamma dei fratelli dei miei figli e viceversa – ha chiarito Loredana in merito ai rapporti con Romina - , e la rispetterò sempre ”. “ È vero che eravamo in rapporti cordiali e improvvisamente lei ha smesso di parlarmi, però da parte mia c’è grande apertura – ha continuato a spiegare la ex compagna di Al Bano - . Anzi, la invito in questa trasmissione, andremo nell’ascensore e ci stringeremo la mano ”.