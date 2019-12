Loredana Lecciso spegne le polemiche pubblicando una foto con la mamma di Al Bano

La mamma di Al Bano, la Signora Iolanda è scomparsa appena ieri, che già in serata sono cominciate a montare le prime polemiche sulla partecipazione al funerale di Loredana Lecciso.

Ma soprattutto, quale era il tipo di rapporto che Loredana aveva con Jolanda. Di Romina, come sempre si sa tutto, lei non è certo parca con le dichiarazioni e già da ieri sera le sue parole su mamma Jolanda hanno fatto il giro del web. Loredana invece è da sempre stata molto più discreta, ed ha sempre lasciato cadere le polemiche per cui per contrappasso la curiosità su di lei raggiunge alti livelli.

Oggi, non ha rilasciato dichiarazioni, ma un pensiero per Jolanda c’è stato. Loredana ha infatti postato una bellissima foto di famiglia che ritrae la signora Jolanda con in braccio i piccoli Al Bano Jr. e Yasmin. Con loro anche Carmelo Carrisi il papà di Al Bano e loro due, a simboleggiare l’unione che c’è sempre stata con la famiglia Carrisi.

Nella didascalia Loredana ha scritto semplicemente “Nonna Speciale” aggiungendo semplicemente un cuoricino. Una frase che dice molto e racconta tanto, come avevamo scritto ieri non appena appresa la notizia della scomparsa della signora Jolanda, che nella sua tenuta di Cellino ha visto e contribuito a crescere tutti i suoi nipoti senza fare distinzioni.

Una fonte riportata da un giornalista vicino alla famiglia ha dichiarato che tra Loredana e la mamma di Al Bano c’è sempre stato un rapporto bellissimo e speciale, e proprio per questo mai sbandierato sui giornali. L’affetto che hanno condiviso da sempre, è rimasta una loro cosa privata, da custodire gelosamente.

Ora Loredana è molto provata da questa scomparsa, a rivelarlo Vladimir Luxuria e Angela Melillo ospiti nella puntata di oggi di “Storie Italiane”. “Ho sentito Loredana per telefono, era molto affranta, molto dispiaciuta. Jolanda era malata da mesi ma è morta all’improvviso” ha detto Luxuria e poi confermando la cosa anche Angela Melillo. Per questo forse Loredana ha deciso di vivere il suo dolore in privato proprio come è nel suo carattere.