Lorella Boccia è incinta? "Segreti inconfessabili"

Lorella Boccia e Niccolò Presta sono una delle coppie più amate dei social. Belli, anzi bellissimi, le loro fotografie fanno sempre il pieno di apprezzamenti da parte dei seguaci di entrambi, che sognano insieme a loro per quello che sembra essere un amore da favola. Sono entrambi giovanissimi e quest'anno hanno raggiunto il traguardo del matrimonio con una cerimonia da favola, alla quale hanno invitato anche molti volti noti.

Ieri, 27 dicembre, la conduttrice di Rivelo ha compiuto 28 anni e ha voluto celebrare l'occasione con uno scatto in compagnia di suo marito. Sorridenti e affiatati, i due si sono ritratti nella loro casa di Roma. " M’ stong fascenn vicchiarell’. Ti va di invecchiare con me? ", ha scritto la ragazza taggando Niccolò Presta, che non ha tardato a rispondere: " Non potrei desiderare di meglio.. d’altronde abbiamo dei segreti inconfessabili da custodire.. per ora. " I seguaci della coppia si sono scatenati e quelle poche parole del ragazzo hanno dato via a un tam-tam mediatico sull'ipotetica gravidanza di Lorella Boccia. Nessuno dei due ha per ora commentato la notizia, smentendola o confermandola, ma se è vero che il passato crea precedenti, in più di un'occasione i due hanno fomentato il gossip proprio attraverso i loro profili social.

Sono entrambi molto giovani e, quindi, attivi su Instagram dove non mancano di aggiornare i loro fan sugli sviluppi della loro vita. Quella di Niccolò Presta è sembrata a molti una confessione, un'esca lanciata nel mare dei social alla quale in tantissimi hanno abboccato. Potrebbe anche essere un bluff, uno scherzo fatto tanto per creare un po' di movimento e di curiosità attorno alla coppia e, se così fosse, il risultato è stato centrato in pieno dal figlio di Lucio. L'ex ballerina di Amici ha comunque risposto a suo marito e non ne ha assecondato l'affermazione ma, anzi, lo ha scherzosamente redarguito, con tanto di emoticon che ridono: " Sei proprio uno stronzo. "