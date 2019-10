Lorella Boccia racconta l’aggressione: "Ho avuto paura per mio marito"

Per la prima volta Lorella Boccia ha parlato in televisione della brutale aggressione subita la notte tra il 3 e il 4 ottobre scorso a Roma da lei e il marito Niccolò Presta. Per farlo ha scelto “ Verissimo ”, dove accolta da Silvia Toffanin, ha raccontato di quella drammatica notte in cui ha temuto il peggio.

In attesa di ascoltare le sue parole nella puntata di " Verissimo " che andrà in onda domani, su Mediaset Play è intanto già possibile leggere in anteprima l'intervista che la Toffanin ha fatto a Lorella Boccia durante il talk show e le sue drammatiche risposte.



“ Siamo usciti dal ristorante, dopo una cena romantica. Camminando verso la macchina abbiamo incrociato due ragazzi che ci hanno chiamato. Ci siamo voltati istintivamente e da quel momento è successo tutto ”. Così una Lorella Boccia ancora visibilmente scossa ha iniziato il racconto di quella drammatica notte in cui lei e il marito sono stati aggrediti da una coppia di balordi.

“ Minacciati da un coltello abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma io – ha detto la showgirl ora in tv con “Amici Celebrities” - non riuscivo a sfilarmi la mia fedina, regalo di mio marito. Questa cosa ha infastidito gli aggressori che a quel punto mi hanno tirato un ceffone. Io però non ho sentito nulla, ho temuto invece per la reazione di mio marito che voleva istintivamente difendermi. Ma loro avevano un coltello, lui niente. La mia paura più grande è stata per lui, temevo di perdere l’uomo più importante della mia vita ”.

L’attrice e ballerina di “Amici” ha raccontato a Silvia Toffanin che il marito sta passando un brutto momento perché prova molta rabbia dovuta al fatto che “ avrebbe voluto difendermi, si è sentito impotente e adesso sta subendo le conseguenze di quella sera. Ma io so che lui farebbe qualsiasi cosa per me. Non deve preoccuparsi di nulla perché ha fatto tutto quello che poteva fare. Poteva andare molto peggio ”.

Per provare a superare il trauma di quella notte, Lorella Boccia ha deciso di tornare subito al lavoro, direttamente il giorno dopo, “ anche se – ha ammesso – nulla è come prima. Non sento ancora di essere tornata al cento per cento Lorella. Ho solo bisogno di tempo ”.