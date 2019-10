Lorella Boccia si sfoga sulla violenza subita: "Mio marito si è sentito impotente"

Sono trapelate in rete alcune anticipazioni sulla nuova puntata di Verissimo, che verrà trasmessa nel pomeriggio di sabato 12 ottobre su Canale 5. Il nuovo appuntamento tv del talk-show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin vede protagonista la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, Lorella Boccia. Quest'ultima ha recentemente confidato ai suoi follower di aver subito un'aggressione, dopo aver trascorso una serata romantica insieme al marito Niccolò Presta.

"Siamo usciti dal ristorante -queste le parole spese dall'ex allieva della scuola più amata dagli italiani, Amici, che ha concesso un'intervista alla Toffanin- dopo una cena romantica. Camminando verso la macchina abbiamo incrociato due ragazzi che ci hanno chiamato. Ci siamo voltati istintivamente e da quel momento è successo tutto". I due giovani coniugi sono stati minacciati da due aggressori, così come ha confidato Lorella Boccia nello studio televisivo di Verissimo circa l'accaduto a Roma: "Minacciati da un coltello abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma io non riuscivo a sfilarmi la mia fedina, regalo di mio marito. Questa cosa ha dato fastidio agli aggressori, che a quel punto mi hanno tirato un ceffone... Io però non ho sentito nulla, ho temuto invece per la reazione di mio marito che voleva istintivamente difendermi, ma loro avevano un coltello, lui nulla".

Lorella Boccia ospite a Verissimo

Visibilmente provata, la ballerina del talent-show di Maria De Filippi, Lorella Boccia, ha dichiarato a Verissimo, inoltre, di essere tornata a lavorare all'indomani dell'aggressione subita insieme al suo consorte, anche se ad oggi non è ancora riuscita a superare del tutto il ricordo di quella serata rivelatasi funesta: "Mio marito è arrabbiato, avrebbe voluto difendermi, si è sentito impotente e adesso sta subendo le conseguenze di quella sera, ma io so che lui farebbe qualsiasi cosa per me. Non deve preoccuparsi di nulla, perché ha fatto tutto quello che poteva fare. Poteva andare molto peggio".