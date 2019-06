Lorella Cuccarini: doppio colpo in Rai, a lei la "Vita in Diretta" e "Linea Verde"

Lorella Cuccarini è tornata, e senza ombra di dubbio si può dire a casa, perché è proprio dalla Rai che è cominciata la sua brillante carriera che continua tutt’ora con grande soddisfazione.

Da qualche anno però era rimasta lontana dalla tv dedicandosi al teatro, ma ultimamente c’erano stati accenni di un suo ritorno in grande stile. A parte la partecipazione come ospite a “Buon Compleanno Pippo” aveva cocondotto “Ballata per Genova” con Amadeus, Antonella Clerici, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Ora però il suo impegno con la rete nazionale avrà un peso davvero più incisivo, sarà infatti la conduttrice della stagione invernale de “La Vita in Diretta” prendendo il posto di Francesca Fialdini. Al suo fianco è quasi certa la presenza di Alberto Matano, volto del tg1 che invece sostituirà Tiberio Timperi.

Ma questo non è la sola cosa che Lorella Cuccarini si appresta a condurre, secondo “Tvblog” che ha lanciato la notizia, sarà infatti anche al timone di “Linea Verde” con quattro appuntamenti a partire dal 9 agosto.

L’edizione invernale sarà molto probabilmente condotta invece da Nunzia De Girolamo che dovrebbe prendere il posto di Daniele Ferolla.