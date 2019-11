Lorella Cuccarini furiosa con l’hater che la accusa di omofobia: "Vergognati"

Solitamente educata e paziente, Lorella Cuccarini ha del tutto perso le staffe quando un hater l’ha accusata di omofobia prendendo come spunto uno degli ultimi video postati sui social dalla ballerina e conduttrice.

La Cuccarini, che ha ricordato su Instagram una coreografia del 2002 realizzata da Luca Tommassini in occasione di “Uno di noi”, ballava sulle note di Ricky Martin che, com’è noto, è padre di quattro figli nati grazie all’utero in affitto di una madre surrogata. Proprio Lorella Cuccarini, tempo addietro, scatenò una serie di polemiche in seguito al suo pensiero su tale pratica dicendosi a favore delle unioni civili, ma assolutamente contraria ai “figli da comprare”. "Sono sempre stata favorevole alle unioni civili, ma per quanta riguarda i figli sono contraria alla maternità surrogata sia per le coppie etero che per le coppie omosessuali - aveva detto a Silvia Toffanin - . I figli non sono un diritto ma un dono. Devono poter conoscere i propri genitori e con l’utero in affitto questo non è possibile. Inoltre, con l’affitto dell’utero si apre un mercato inaccettabile di donne che, per necessità economica, accettano di affittare il proprio utero".

Rifacendosi alle dichiarazioni della ballerina, quindi, uno dei suoi hater ha colto come pretesto la coreografia realizzata sulle note di Ricky Martin per tornare a puntare il dito contro la Cuccarini. “Brava eh...Pensa se tu avessi saputo che era gay e che avrebbe avuto un matrimonio con uomo e dei figli, se tu l’avresti omaggiato comunque il belloccio Ricky”, ha commentato un utente della rete. Ma, davanti a queste esternazioni offensive, la conduttrice Rai ha deciso di non rimanere in silenzio e, lasciando momentaneamente da parte l’aplomb che la contraddistingue, ha replicato stizzita.