"Canti la canzone di Heather Parisi". La Cuccarini reagisce così

Lorella Cuccarini e Heather Parisi notoriamente non perdono occasioni per punzecchiarsi a distanza e per accendere il fuoco di questa disputa infinita basta anche solo nominare il nome della rivale all’altra perché subito ne nasca una discussione.

Ieri la Cuccarini ha deciso di cantare a “ La Vita in Diretta ” una delle canzoni più famose della Parisi, “Crilù”, che fu anche la sigla di “Fantastico 5”.

Quando però ha intonato il ritornello, il co-conduttore del programma, il giornalista Alberto Matano, le ha subito fatto notare che la canzone è della Parisi, come se questo fatto la dovesse di fatto mettere nella posizione di non intonarla mai in pubblico solo perché prima di lei l’aveva cantata chi nell’ambiente dello spettacolo è considerata la sua nemesi.

“ Scusami Lorella, ma io ricordo bene. Questo brano è di Heather Parisi ”, ha detto Matano che, però, non ha fatto in tempo a finire questa frase che è stato subito fulminato dalla risposta piccata della conduttrice.

“ Sì, ho capito – ha detto la Cuccarini - ma siccome è anche di mio marito rimane in famiglia. Quindi non ho capito per quale motivo io non la possa cantare ”.



E ancora, rivolta sempre a Matano,: “ Ma guarda che sei strano.. .”, gli ha detto stizzita, come a ricordargli che loro due conducono insieme “ La Vita in Diretta ” e dovrebbero fare squadra, almeno davanti alle telecamere, senza che lui sembri invece quasi prendere le parti della sua “ Nemicamatissima ”, dal nome dello show che la Cuccarini condusse insieme alla Parisi nel 2016.

La canzone “Crilù”, in effetti, ha tra i suoi autori anche il marito della Cuccarini, Silvio Testi, per questo Lorella la considera “ di famiglia ” e ha deciso di cantarla ieri in diretta.



