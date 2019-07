Il dramma di Lorenzo Battistello: "Avevo un tumore"

L'ex gieffino Lorenzo Battistello, tramite un post Instagram, ha raccontato di aver combattuto e vinto una battaglia contro un tumore maligno. Dopo essersi allontanato dalla tv, il concorrente della prima edizione del GF, ha svelato di aver trascorso gli ultimi mesi nella difficile lotta contro la malattia. Lo ha annunciato scherzandoci su, pubblicando la sua foto da invecchiato grazie a FaceApp.

L'immagine, in realtà, non è stata pubblicata per seguire la tendenza social del momento quanto piuttosto per trasmettere un messaggio molto più profondo. Per Lorenzo Battistello quell'immagine da invecchiato è una liberazione, una speranza, dal momento che purtroppo non tutti coloro colpiti dal cancro arrivano ad invecchiare. La sua paura è stata tanta: "8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’ inizio… Quindi lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no…".

Così, Lorenzo, dopo aver vissuto per molto tempo lontano dai riflettori ora è uscito allo scoperto annunciando con gioia di essere uscito dall'incubo. Sicuramente è stato merito della forza di volontà, ma anche della prevenzione costante che gioca un ruolo importantissimo in questa malattia. L'ex gieffino, proprio a seguito della sua esperienza, ha voluto lanciare un messaggio ai suoi follower: "Questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo".

