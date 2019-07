Lorenzo Crespi sfogo choc sui social: "Contractor per fare una fine dignitosa"

Lorenzo Crespi torna a farsi sentire e questa volta affida il suo sfogo choc ai social. L’attore 47enne ha dichiarato in un post ora rimosso che, spinto dalla disperazione perché malato e senza prospettive lavorative che risollevino le sue finanze pesantemente compromesse, avrebbe deciso di arruolarsi come mercenario al soldo di un Paese straniero pur di guadagnarsi da vivere.

L’interprete di tante fiction di successo aveva già denunciato mesi fa la sua difficile situazione in una serie di ospitate da Barbara d’Urso nel corso delle quali aveva chiesto aiuto, rivelando di essere da tempo malato ai polmoni e di essere stato messo ai margini dal mondo dello spettacolo che l’aveva dimenticato. Adesso, dopo qualche mese, è tornato a farsi sentire sui social perché nessuno avrebbe accolto la sua richiesta di aiuto al punto da spingerlo a valutare strade estreme pur di sopravvivere.

“ Tutti i giorni mi chiedete sorrisi, serenità, spensieratezza... tutto quello che purtroppo io in questo momento non posso darvi. Non avete idea...ma oggi sono questo, un uomo completamente lasciato solo, abbandonato a se stesso ”, ha raccontato Crespi sfogandosi su Instagram con i suoi follower. Tranne " poche persone di Stato ”, non meglio definite, mandate da suo fratello, “ che mi vengono a trovare ogni tanto per assicurarsi la mia totale lucidità ”, l’attore sostiene di non vedere mai nessuno e che “ neanche nei peggiori incubi avrei mai immaginato una fine così …”. Poi la rivelazione choc che ha lasciato di sasso molti follower, ossia l’aver “ cercato anche di partire a Contractor per cercarmi una fine dignitosa… una morte da uomo ”. Si tratterebbe, visto che Crespi ne parla come di un’eventualità accarezzata in un momento di estrema disperazione, di un proposito non andato in porto almeno per il momento, dato che l’attore, nonostante le domande dei suoi follower, non ha voluto dare precisazioni in merito.