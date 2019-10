Lorenzo Jovanotti cambia rotta e salpa per il Vietnam con Soldini

Dopo il grande successo del Jova Beach Party Tour, Lorenzo Jovanotti ha deciso di prendersi un periodo di riposo dalla scena musicale. Giusto il tempo di cimentarsi in una nuova e sorprendente avventura. Lui, che fermo non ci sa proprio stare, ha infatti deciso di partecipare alla regata internazione "Hong Kong to Vietnam" insieme all'amico skipper Giovanni Soldini. Il cantante fa parte dell'equipaggio che ieri pomeriggio è salpato dal Victoria Harbour di Hong Kong alla volta di Nha Trang, in Vietnam. A bordo del trimarano Maserati Multi 70 nell'equipaggio composta da otto elementi c'è anche lui.

Nelle ore prima della partenza, Lorenzo Jovanotti ha pubblicato numerosi video dei preparativi in vista della regata internazionale. Video che lo immortalano all'opera nel suo ruolo di grinder, cioè addetto ai verricelli (quelli che fanno andare veloce la barca). Insomma per lui, l'amico Soldini, ha riservato un ruolo da protagonista nella regata che in tutto percorrerà circa 670 miglia. Tempo di navigazione massimo due giorni. Soldini, Jovanotti e gli altri proveranno a battere il record di velocità assoluto della regata: 1 giorno, 18 ore, 17 minuti e 24 secondi, stabilit nel 2015 da Sydney Fisher.