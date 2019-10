Lory Del Santo: "Giovanni Conversano mi tese una trappola 10 anni fa"

Barbara d’Urso ha ospitato a Pomeriggio Cinque Lory Del Santo e Rocco Pietrantonio, storico ex fidanzato della regista di The Lady che mise fine alla loro relazione dopo il gossip sul flirt con Giovanni Conversano.

Proprio in merito a questo rumor che risale a ben dieci anni fa, la Del Santo ha voluto fare una precisazione rimandando al mittente le accuse di donna fedifraga e facendo sapere che quello scoop fu organizzato ad arte dall’ex tronista di Uomini e Donne. Ai tempi, Conversano era da poco uscito dal dating show di Canale 5 e aveva messo fine alla sua storia con Serena Enardu. All’apice della notorietà, dunque, venne fotografato a cena con Lory Del Santo e gli atteggiamenti tra loro apparvero tutt’altro che amichevoli tanto che si parlò di una vera e propria liaison.