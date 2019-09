Lory Del Santo in lacrime per il figlio morto: "Non posso dimenticare"

Lory Del Santo è stata ospite della puntata di Mattino 5 andata in onda venerdì 13 settembre 2019. Ad un anno dalla morte del figlio Loren, suicidatosi nel 2018 a soli 19 anni, la showgirl ha dichiarato: “È stato un anno annebbiato, è passato velocemente ma è stato come il jetlag”.

Mentre Lory ha parlato della tragedia personale che ha sconvolto per sempre la sua vita, non è riuscita a trattenere le lacrime per l'emozione: “Ti devi sempre sentire in colpa, è colpa tua. Dovrei essere sommersa dalle colpe ma invece io ho cercato di fare tutto bene. Comunque io oggi sono felice, lo dico perché se no non si capisce chi sono”. L'ex "bigliettaia" di Drive In ha poi aggiunto: "Non c'è mai niente davvero alle spalle. Il problema è che abbiamo questa cosa della memoria, non possiamo dimenticare”.

Lory Del Santo ha poi cambiato argomento parlando di altri avvenimenti della sua vita più positivi, come per esempio l'amore. L'attrice e showgirl è fidanzata da 6 anni con il giovane Marco Cucolo. Il colpo di fulmine è arrivato quasi per caso. Ora il loro fidanzamento è ufficiale e i due sono una coppia a tutti gli effetti.

In una precedente intervista, Lory Del Santo aveva esternato altri particolari sul rapporto con Marco Cucolo, affermando: “Ogni tanto gli serve un complimento, ma come sei bello oggi”. Una love story reale che sembra non essere stata scalfita dalla disgrazia che ha colpito il personaggio televisivo. Ricordiamo come l'attrice perse un altro figlio, Conor, il 20 marzo 1991. Il piccolo, nato da una relazione tra Del Santo ed Eric Clapton cadde accidentalmente dal 53esimo piano del grattacielo Galeria a New York.

