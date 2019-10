Lory Del Santo rivela a Storie Italiane: "Sogno di prendere in affido una bambina"

Nella nuova puntata di Storie italiane, il format trasmesso su Rai 1, è apparsa in qualità di ospite in studio la showgirl di Drive in, Lory Del Santo, la quale ha concesso un'intervista esclusiva alla conduttrice Eleonora Daniele. Nel suo ultimo intervento in tv, Lory Del Santo ha ricordato commossa i due compianti figli Conor e Loren. Il primo è morto all'età di poco più di 4 anni, precipitando dal cinquantatreesimo piano di un grattacielo di Manhattan, il secondo morto suicida a 19 anni per via di una grave patologia cerebrale, l'anedonia, una malattia per via della quale chi ne soffre non riesce a provare piacere per nulla. Durante la sua ultima intervista, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confidato, tuttavia, di avere un sogno nel cassetto, ovvero quello di prendere in affido una bambina insieme al suo attuale compagno, Marco Cucolo (27 anni): "Io ho sempre amato le donne, nella mia famiglia eravamo tutte donne, l’idea di avere una bambina mi riempie di dolcezza, di voglia di fare qualcosa ancora per qualcuno, è stato sempre il sogno".

Lory Del Santo lancia un messaggio a Storie Italiane

Incalzata dalle domande della padrona di casa Daniele, Lory Del Santo ha lanciato, visibilmente commossa, un messaggio positivo al pubblico di Storie Italiane, parlando del dramma vissuto a causa del suicidio del figlio Loren: "Io penso a tante cose quando guardo le foto, a volte si vede soltanto la negatività che accade nella vita, invece bisogna cercare di capire dove sta la positività. Se penso a Loren che è rimasto nella mia vita per 19 anni e in realtà a causa della malattia poteva non esserci molto prima, penso anche che è questo che deve guidare, io ho avuto un angelo con me, per quasi 20 anni. Vorrei davvero dire a tutti, amate di più le persone esistenti".