Lory Del Santo tradita da Clapton con Naomi Campbell

Nel corso della nuova diretta di Mattino 5, andata in onda in data odierna su Canale 5, si è parlato con Federica Panicucci di tradimenti, sulla scia del successo ottenuto dall'influencer Giulia De Lellis con l'uscita del libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza). E in qualità di ospite in studio, è apparsa Lory Del Santo che si è lasciata andare ad un'inaspettata confessione sulla sua vita privata. In particolare, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere stata tradita in passato, dalla vecchia fiamma Eric Clapton e non con la complicità di una donna qualunque, ma con una delle top model più desiderate al mondo.

"Era il suo compleanno - la Del Santo comincia così a raccontare un particolare aneddoto della sua love-story con Clapton - e io volevo fare una cosa speciale, volevo raggiungerlo per un giorno e poi per ripartire, ma lui mi disse 'no'. Fatalmente ho saputo che lui era con la Campbell. Voleva solo vedere com’era questa, almeno secondo quanto mi ha rivelato l’amica di Naomi Campbell...". "Tu hai un mito - si sfoga così la Del Santo a Mattino 5- ‘la donna più bella del mondo’, ci vai e poi… non funziona!".

Lory Del Santo compie 61 anni

"Non gli piaceva alla fine...- ha confidato con tono ironico la showgirl, che si trovava in Sardegna nel momento in cui scoprì il tradimento infertole da Clapton, rimasto a primo acchito soggiogato dalla Campbell -. Uno si fissa su un personaggio, poi ci stai insieme e ti crolla un mito...". L'inaspettata confessione di Lory Del Santo in questione arriva il giorno prima di una data importante: nella giornata di sabato 28 settembre, la showgirl compirà 61 anni.