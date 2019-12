Lourdes Leon, la figlia di Madonna si mostra in bikini

Un po' di sole e relax per la giovane figlia di Madonna, la 23enne Lourdes Maria Ciccone Leon, che l'artista mondiale ha avuto con l'ex compagno e ballerino Carlos Leon. La giovanissima è stata paparazzata mentre si sta godendo qualche giorno di mare a Miami, crogiolandosi al sole, in un momento dell'anno non propriamente noto per le temperature calde. Lourdes appare luminosa, fasciata in un aderentissimo bikini giallo dal taglio davvero minimal, caratterizzato da sue semplici fiocchi sui fianchi. Un look semplicissimo ma dal colore accesso, che risalta sull'incarnato abbronzato della bella ragazza.

Ma Lourdes non sta afforntando da sola questa mini vacanza, perché al suo fianco è presente un giovane misterioso, già immortalato più volte accanto a lei e presumibilmente il nuovo fidanzato. Nonostante l'aspetto affascinante di Lourdes, il ragazzo sembra più attratto dal telefonino e da una serie di chiamate, lasciandola da sola a gustarsi un succo di cocco fresco. La figlia di Madonna non sfoggia dettagli appariscenti e neppure un outfit trasgressivo: il look è completato da un piccolo crocifisso che ciondola dal collo, da una paio di pantaloncini e da una canottiere a rete.

Madonna's daughter Lourdes Leon makes a splash in neon yellow bikini https://t.co/0miNgHceRl — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 18 dicembre 2019

Un outfit decisamente casual e rilassato per la figlia della ben più nota e trasgressiva Madonna, che recentemente è stata immortalata accanto alla figlia proprio in quel di Miami: una breve pausa al fianco del giovanissimo fidanzato e ballerino Ahlamalik Williams. I due probabilmente hanno raggiunto Miami per assistere alla performance a cui ha preso parte Lourdes: la giovane ha partecipato a una rappresentazione per un noto marchio di moda proprio durante la Art Basel di Miami

Lourdes ha ballato e sfilato fino a spogliarsi all'interno di un'esibizione artistica, dedicata all'amore, con un messaggio preciso che elogia la diversità e il multiculturalismo: una prova molto acclamata e che rientra tra gli impegni di modella della ragazza, sempre più concentrata sulla sua carriera. Una prova che sicuramente non è passata inosservata e che avrà reso orgogliosa e molto fiera la madre Madonna.

